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З вогню врятували 82-річного чоловіка: у Харкові горіла багатоповерхівка

Події 15:49   12.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
З вогню врятували 82-річного чоловіка: у Харкові горіла багатоповерхівка

Інформацію про те, що у Харкові горить п’ятиповерховий будинок, отримали о 12:20, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Епіцентр спалаху був у квартирі на третьому поверсі в багатоповерховому будинку на вулиці Алчевських Київського району, уточнили рятувальники. Там на площі п’ять квадратних метрів горіли домашні речі.

“Рятувальники винесли з квартири чоловіка 1943 року народження, якого знайшли у помешканні в непритомному стані. Бригадою екстереної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до лікарні”, – повідомили у ДСНС.

О 12:51 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:55 повністю ліквідувати. Причину займання наразі встановлюють.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 15:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію про те, що у Харкові горить п’ятиповерховий будинок, отримали о 12:20, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".