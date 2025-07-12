З вогню врятували 82-річного чоловіка: у Харкові горіла багатоповерхівка
Інформацію про те, що у Харкові горить п’ятиповерховий будинок, отримали о 12:20, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Епіцентр спалаху був у квартирі на третьому поверсі в багатоповерховому будинку на вулиці Алчевських Київського району, уточнили рятувальники. Там на площі п’ять квадратних метрів горіли домашні речі.
“Рятувальники винесли з квартири чоловіка 1943 року народження, якого знайшли у помешканні в непритомному стані. Бригадою екстереної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до лікарні”, – повідомили у ДСНС.
О 12:51 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:55 повністю ліквідувати. Причину займання наразі встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 15:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію про те, що у Харкові горить п’ятиповерховий будинок, отримали о 12:20, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".