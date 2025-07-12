Пральна машинка горіла в Харкові, постраждали троє: ДСНС про добу в регіоні
Про те, як минула доба в Харкові та області, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Загалом протягом доби на Харківщині було 47 пожеж, шість із них – через ворожі обстріли. Палало в Ізюмському та Чугуївському районах, а також у Харкові.
“11 липня вранці ворог атакував Салтівський район Харкова. Внаслідок ударів сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку. Загальна площа займання — близько 50 кв. м. Пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та авто. 13 осіб постраждало, серед них четверо дітей”, – уточнили рятувальники.
Крім того, 20 загорянь виникло в лісах, а два – на хлібних полях. Не обійшлося і без побутових пожеж у місті.
“Під час побутової пожежі три особи постраждали. Подія сталася у житловій 4-поверхівці на вулиці Біблика Індустріального району міста Харкова. У ванній кімнаті горіла пральна машина. Постраждало 3 людей”, – додали у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 07:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба в Харкові та області, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.".