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Пральна машинка горіла в Харкові, постраждали троє: ДСНС про добу в регіоні

Події 07:56   12.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пральна машинка горіла в Харкові, постраждали троє: ДСНС про добу в регіоні

Про те, як минула доба в Харкові та області, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загалом протягом доби на Харківщині було 47 пожеж, шість із них – через ворожі обстріли. Палало в Ізюмському та Чугуївському районах, а також у Харкові.

“11 липня вранці ворог атакував Салтівський район Харкова. Внаслідок ударів сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку. Загальна площа займання — близько 50 кв. м. Пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та авто. 13 осіб постраждало, серед них четверо дітей”, – уточнили рятувальники.

Крім того, 20 загорянь виникло в лісах, а два – на хлібних полях. Не обійшлося і без побутових пожеж у місті.

“Під час побутової пожежі три особи постраждали. Подія сталася у житловій 4-поверхівці на вулиці Біблика Індустріального району міста Харкова. У ванній кімнаті горіла пральна машина. Постраждало 3 людей”, – додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 07:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба в Харкові та області, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.".