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Сьогодні перекриють вулицю Благовіщенську, транспорт курсуватиме по-іншому

Суспільство 07:17   12.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні перекриють вулицю Благовіщенську, транспорт курсуватиме по-іншому

Рух транспорту на вулиці Благовіщенській буде заборонено сьогодні, 12 липня, з 09:00 до 16:00, передають у мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення СКП «Харківзеленбуд» робіт з обрізки зелених насаджень”, – пишуть у пресслужбі міськради.

Водіям пропонують об’їжджати закриту ділянку прилеглими вулицями – Євгена Котляра, Полтавський Шлях, Дмитрівською та ін.

Крім того, через перекриття громадський транспорт тимчасово змінить маршрут. Тролейбуси та трамваї курсуватимуть так:

тролейбус №11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська (у зворотному напрямку: вул. Семінарська – пр. Любові Малої) – вул. Велика Гончарівська – розворотне коло «Бул. Гончарівський»;

автобус №57е: пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);

у зворотному напрямку: вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби;

автобус №109е: вул. Бугрименка – вул. Лекторська – вул. Академіка Грищенка – вул. Лірична – вул. Чехова – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);

у зворотному напрямку: вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – вул. Чехова – вул. Лірична – вул. Академіка Грищенка – вул. Лекторська – вул. Бугрименка;

Також на цей період працюватиме тимчасовий автобус: бул. Гончарівський (розворотне коло тролейбусів) – вул. Полтавський Шлях – вул. Різдвяна – майдан Благовіщенський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський (розворотне коло тролейбусів).

Нагадаємо, раніше в мерії повідомляли, що Аерокосмічним проспектом не ходитимуть тролейбуси, що не мають автономного ходу, з 9:30 до 17:30. Також зміняться маршрути трамваїв №3, №5, №7, №8, №27, тролейбусів №3 та №6. Зміни пов’язані із відновлювальними роботами, які проводитимуть енергетики. У звʼязку з цим На маршрути виведуть додаткові тимчасові автобуси. Докладніше зі змінами у русі громадського транспорту можна ознайомитися тут.

Читайте також: Харків атакували КАБами та БпЛА, є постраждалі: що відомо

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 07:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Благовіщенській буде заборонено сьогодні, 12 липня, з 09:00 до 16:00, передають у мерії.".