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У Харкові маршрути змінять трамваї та тролейбуси 12 липня майже на весь день

Транспорт 17:59   11.07.2025
Оксана Горун
У Харкові маршрути змінять трамваї та тролейбуси 12 липня майже на весь день

Аерокосмічним проспектом не ходитимуть тролейбуси, що не мають автономного ходу, з 9:30 до 17:30. Також зміняться маршрути трамваїв №3, №5, №7, №8, №27, тролейбусів №3 та №6.

“Рух трамваїв на вул. Москалівській, вул. Гольдбергівській, вул. Молочній, майдані Захисників України, вул. Георгія Тарасенка та у пров. Рибасівському, на ділянці від вул. Молочної до вул. Кошкіна, а також рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Аерокосмічному буде припинений з 9:30 до 17:00 12 липня”, – попередила пресслужба Харківської міськради, посилаючись на дані Департаменту будівництва та дорожнього господарства.

Зміни пов’язані із відновлювальними роботами, які проводитимуть енергетики.

На маршрути виведуть додаткові тимчасові автобуси, які поїдуть так

🚌 вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. “Захисників України”;

🚌 вул. Москалівська (розворотне коло трамваїв) – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська (розворотне коло трамваїв);

🚌 вул. Кузнечна (розворотне коло тролейбусів) – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський (у зворотному напрямку: пров. Подільський – вул. Кузнечна) – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська.

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Маршрути трамваїв та тролейбусів зміняться так

🚃 трамвай №3: розворотне коло “Залютине” – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра –  розворотне коло “Вокзал “Харків-Пасажирський”;

🚃 трамвай №5: розворотне коло “Вокзал “Харків-Пасажирський” – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Морозова – пр. Байрона –  розворотне коло “Вул. Одеська”;

🚃 трамвай №7: не курсує;

🚃 трамвай №8: розворотне коло “602-й мікрорайон” – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова – пр. Героїв Харкова) – вул. Морозова – пр. Байрона –  розворотне коло “Вул. Одеська”;

🚃 трамвай №27: розворотне коло “Салтівське” – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло  “Вокзал “Харків-Пасажирський”;

🚎 тролейбус №3розворотне коло “Вул. Дванадцятого Квітня” – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Байрона – розворотне коло “Вул. Одеська”; у зворотному напрямку: розворотне коло “Вул. Одеська” – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Вул. Дванадцятого Квітня”;

🚎 тролейбус №6: розворотне коло “Залізнична станція “Основа” – вул. Павла Тичини – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – вул. Садовопаркова – розворотне коло “Парк “Зустріч”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 17:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аерокосмічним проспектом не ходитимуть тролейбуси, що не мають автономного ходу, з 9:30 до 17:30. Також зміняться маршрути трамваїв №3, №5, №7, №8, №27, тролейбусів №3 та №6".