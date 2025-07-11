В Харькове маршруты изменят трамваи и троллейбусы 12 июля почти на весь день

По Аэрокосмическому проспекту не будут ходить троллейбусы, у которых нет автономного хода, с 9:30 до 17:30. Также изменятся маршруты трамваев №3, №5, №7, №8, №27, троллейбусов №3 и №6.

«Движение трамваев на ул. Москалевской, ул. Гольдберговской, ул. Молочной, пл. Защитников Украины, ул. Георгия Тарасенко и в пер. Рыбасовском (на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина), а также движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на пр. Аэрокосмическом будет прекращено с 9:30 до 17:00 12 июля», — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета, ссылаясь на данные Департамента строительства и дорожного хозяйства.

Изменения связаны с восстановительными работами, которые будут проводить энергетики.

На маршруты выведут дополнительные временные автобусы, которые поедут так

🚌 ул. Власенко, 3 — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины»;

🚌 ул. Москалевская (разворотный круг трамваев) — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — спуск Соборный — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская (разворотный круг трамваев);

🚌 ул. Кузнечная (разворотный круг троллейбусов) — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский — пер. Подольский (в обратном направлении: пер. Подольский — ул. Кузнечная) — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — ул. Одесская.

Маршруты трамваев и троллейбусов изменятся так

🚃 трамвай №3: разворотный круг «Залютино» — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;

🚃 трамвай №5: разворотный круг »Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко (в обратном направлении: ул. Морозова) — ул. Морозова — разворотный круг «Ул. Одесская»;

🚃 трамвай №7: не курсирует;

🚃 трамвай №8: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко (в обратном направлении: ул. Морозова — пр. Героев Харькова) — ул. Морозова — пр. Байрона — разворотный круг «ул. Одесская»;

🚃 трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;

🚎 троллейбус №3: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Байрона — разворотный круг «Ул. Одесская»; в обратном направлении: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;

🚎 троллейбус №6: разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа» — ул. Павла Тычины — ул. Деповская — ул. Южнопроектная — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — ул. Садовопарковая — разворотный круг «Парк «Зустрич».