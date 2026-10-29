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Метеориты и крокодил: какие новинки готовят для харьковчан в центре Харькова

Общество 16:10   29.10.2026
Елена Нагорная
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Метеориты и крокодил: какие новинки готовят для харьковчан в центре Харькова

Музей природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина готовится к открытию новых экспозиций. В частности, для харьковчан вскоре презентуют зал амфибий и рептилий, а также отдельную выставку метеоритов.

Об этом МГ «Объектив» рассказал ведущий научный сотрудник Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина Александр Зиненко.

По его словам, работы над реэкспозицией — обновлением устаревших витрин, освещения и информационных материалов — ведутся постоянно. Сейчас ученые выходят на финишную прямую с подготовкой нового зала амфибий и рептилий.

«Я думаю, что он будет интересен харьковчанам, там будет, в частности, наша харьковская гадюка Никольского, названная в честь профессора Никольского, который был заведующим этим музеем. И описана она была также сотрудниками этого музея», — отметил Зиненко.

Параллельно в музее готовят к открытию геологические отделы, помещения которых получили значительные повреждения в результате российских обстрелов. Все фонды и экспонаты удалось полностью сохранить благодаря усилиям сотрудников.

«Все коллекции музея сохранились, экспонаты сохранились, просто сами помещения пострадали от обстрелов и для восстановления требуется время и, конечно, требуются средства… В ближайшее время закончатся работы и будут открываться новые экспозиции, посвященные амфибиям, рептилиям и метеоритам», — анонсирует Зиненко.

Также экспозиция учреждения пополняется и новыми чучелами — сейчас специалисты мастерской практически завершили работу над крокодилом и редким подвидом павлина.

В музее отмечают, что поток посетителей остается стабильным. Кроме этого, в учреждении подготовились к возможным зимним обесточиваниям и атакам на инфраструктуру, чтобы защитить экспонаты от влажности и перепадов температур.

«Мы обеспечены и обогревателями, и генераторами, и, я думаю, что нам этого хватит, чтобы перезимовать», — подытожил Зиненко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 16:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для харьковчан вскоре презентуют зал амфибий и рептилий, а также отдельную выставку метеоритов.".