Трагедия в Днепре: дрон ударил по электропоезду, десяток погибших
Около 11:10 начальник Днепровской ОВА Александр Ганжа написал об ударе по объекту транспортной инфраструктуры в Днепре.
Дополнено в 12:25. Последствия удара РФ по ж/д вокзалу в Днепре опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.
«Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 13 погибших. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы привлечены на месте», — пишет президент.
11:40. Вскоре он уточнил, что уже известно о 13 погибших из-за обстрела россиян. Кроме того, пять человек ранены.
«Медики оказывают всем необходимую помощь», – добавил Ганжа.
Подробности обстрела уже рассказали в АО «Укрзалізниця». Там уточнили: реактивный беспилотник ударил по железнодорожному вокзалу в Днепре.
«Удар пришелся по одной из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр – Запорожье. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди», – написали железнодорожники.
На месте продолжают работать экстренные службы.