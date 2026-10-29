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Трагедия в Днепре: дрон ударил по электропоезду, десяток погибших

Происшествия 12:25   29.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Трагедия в Днепре: дрон ударил по электропоезду, десяток погибших Изображение создано ИИ

Около 11:10 начальник Днепровской ОВА Александр Ганжа написал об ударе по объекту транспортной инфраструктуры в Днепре. 

Дополнено в 12:25. Последствия удара РФ по ж/д вокзалу в Днепре опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 13 погибших. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы привлечены на месте», — пишет президент.

11:40. Вскоре он уточнил, что уже известно о 13 погибших из-за обстрела россиян. Кроме того, пять человек ранены.

«Медики оказывают всем необходимую помощь», – добавил Ганжа.

Подробности обстрела уже рассказали в АО «Укрзалізниця». Там уточнили: реактивный беспилотник ударил по железнодорожному вокзалу в Днепре.

«Удар пришелся по одной из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр – Запорожье. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди», – написали железнодорожники.

На месте продолжают работать экстренные службы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 12:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:10 начальник Днепровской ОВА Александр Ганжа написал об ударе по объекту транспортной инфраструктуры в Днепре. ".