Трагедия в Днепре: дрон ударил по электропоезду, десяток погибших

Около 11:10 начальник Днепровской ОВА Александр Ганжа написал об ударе по объекту транспортной инфраструктуры в Днепре.

Дополнено в 12:25. Последствия удара РФ по ж/д вокзалу в Днепре опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 13 погибших. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы привлечены на месте», — пишет президент.

11:40. Вскоре он уточнил, что уже известно о 13 погибших из-за обстрела россиян. Кроме того, пять человек ранены.

«Медики оказывают всем необходимую помощь», – добавил Ганжа.

Подробности обстрела уже рассказали в АО «Укрзалізниця». Там уточнили: реактивный беспилотник ударил по железнодорожному вокзалу в Днепре.

«Удар пришелся по одной из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр – Запорожье. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди», – написали железнодорожники.

На месте продолжают работать экстренные службы.