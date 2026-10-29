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Несколько слов в кавычках и «зеесушний»: можно проверить текст радиодиктанта

Общество 12:32   29.10.2026
Виктория Яковенко
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Несколько слов в кавычках и «зеесушний»: можно проверить текст радиодиктанта Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Текст радиодиктанта национального единства 2026 года опубликовало «Суспільне».

«Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости… Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: «міцно любити». Уяви собі! Не «дуже», не «гіперсильно». Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово «останній». Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди»

Отмечается, что написание слова «зеесушного» в варианте «ЗСУшного» не будет считаться ошибкой.

Напомним, 27 октября в Харьковской области писали радиодиктант национального единства. Присоединиться мог каждый, включив диктант в эфире. Организованный процесс происходил в безопасных пространствах, в частности, подземных школах. В мэрии Харькова отметили: диктант написали около 32 тысяч участников образовательного процесса: учителя, ученики и их родители. Также присоединились представители городских властей, коммунальных предприятий и учреждений.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 12:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Текст радиодиктанта национального единства 2026 года опубликовало «Суспільне».".