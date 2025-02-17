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Паразиты и превышение по цинку: качество почв проверили в Харькове и области

Общество 18:06   17.02.2025
Елена Нагорная
Паразиты и превышение по цинку: качество почв проверили в Харькове и области Фото: Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней

Специалисты в течение 2024 года исследовали химический состав грунтов в Харькове и области. Проверка установила, что в 27 (почти 8%) из 344 проб концентрация отдельных веществ превышала предельно допустимую.

В Харькове, информируют в Областном центре контроля и профилактики болезней, исследовали 131 пробу почвы, в 18 предельно допустимые концентрации были превышены. В частности, в 5 из 29 проб, отобранных на детских площадках, обнаружили превышение по цинку почти в два раза. Такое же превышение по цинку было в одной из 43 проб грунта из мест массового отдыха.

На территории жилой застройки на Харьковщине исследовали 120 проб почвы, из них 13 не соответствовали нормативам. Были выявлены превышения по цинку — в 1,9 раза, кадмию — в 1,2-1,3 раза, никелю — в 1,3-4,6 раза, свинцу — в 2,3-7,6 раза, меди — в 5,8 раза, хрому — до 60 раз. Отклонения от нормативов обнаружили на территории Изюмского района (Барвенковская, Балаклейская, Изюмская и Боровская громады) и в Харькове.

На территориях оздоровительного и рекреационного назначения в регионе отобрали 55 проб почвы. Нормативам не соответствовала одна — это также превышение по цинку в 1,9 раза в Харьковской городской громаде.

Отдельно почвы проверяли на наличие паразитов. Их обнаружили в 15 из 251 пробы — в Изюмской, Лозовской и Сахновщинской громадах.

«Особенностью загрязнителей почвы является их способность сохраняться длительное время и мигрировать в другие объекты окружающей среды, в частности в водоносные горизонты. Помните, что загрязнение окружающей среды, в том числе почвы, происходит в результате жизнедеятельности людей, а значит каждого из нас, хотя и в разной степени. Поэтому, как ни банально это звучит, берегите свою землю, свое здоровье и здоровье потомков», — призвали в Областном центре контроля и профилактики болезней.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 18:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты в течение 2024 года исследовали химический состав грунтов в Харькове и области. В 27 из 344 проб концентрация отдельных веществ превышала предельно допустимую".