Пылевые бури в 2024-м повысили риски для здоровья: что с воздухом в Харькове

Сотрудники Областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава в течение 2024 года исследовали концентрации загрязняющих веществ в воздухе Харькова. По итогам этого мониторинга они оценили риски для здоровья горожан.

Специалисты оценивали риски по девяти веществам. Это пыль, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, оксид углерода, фенол, формальдегид, сажа. Использовали методику, утвержденную Министерством здравоохранения.

«Загрязнение воздуха химическими веществами может влиять на здоровье людей, даже если их фактические концентрации не превышают допустимые уровни», — пояснили в Центре.

Неканцерогенные риски

Неканцерогенные риски специалисты оценивали по каждому из вышеупомянутых веществ и пришли к выводу, что их влияние на здоровье является допустимым, и при ежедневном поступлении в течение жизни они вредят человеку несущественно.

«Вместе с тем индекс опасности для смеси химических веществ, которые комплексно влияют на органы дыхания (пыль, диоксид азота, формальдегид, диоксид серы, аммиак, фенол), соответствует настораживающему уровню риска для здоровья. Формированию такого уровня риска способствовало высокое содержание пыли в атмосферном воздухе во время пылевых бурь, которые неоднократно наблюдались на Харьковщине в течение года», — сообщили в Центре.

Канцерогенные риски

Для расчета канцерогенных рисков анализировали среднегодовые концентрации в воздухе сажи и формальдегида. Эти вещества провоцируют опухоли. Индивидуальные риски по саже и формальдегиду находятся на низком (допустимом) уровне.

«Вероятность возникновения от воздействия сажи опухолей кожи и легких у человека массой тела 70 кг в течение 70 лет при условии ежедневного воздействия определенной среднегодовой концентрации сажи 0,02 мг/м3 может вызвать развитие опухолей у девяти человек на 100 тысяч населения. Формальдегид при среднегодовой концентрации 0,002 мг/м3 и аналогичных условиях воздействия на организм может вызвать развитие опухолей полости носа у трех человек на 100 тысяч населения», — подсчитали специалисты.