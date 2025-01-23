Пилові бурі у 2024-му підвищили ризики для здоров’я: що з повітрям у Харкові
Співробітники Обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗу протягом 2024 року досліджували концентрації забруднювальних речовин у повітрі Харкова. За підсумками цього моніторингу вони оцінили ризики для здоров’я містян.
Фахівці оцінювали ризики по дев’яти речовинах. Це пил, діоксид азоту, діоксид сірки, сірководень, аміак, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сажа. Використовували методику, затверджену Міністерством охорони здоров’я.
“Забруднення повітря хімічними речовинами може впливати на здоров’я людей, навіть якщо їхні фактичні концентрації не перевищують допустимі рівні”, – пояснили у Центрі.
Неканцерогенні ризики
Неканцерогенні ризики фахівці оцінювали за кожною з вищезгаданих речовин і дійшли висновку, що їхній вплив на здоров’я є допустимим, і при щоденному надходженні протягом життя вони шкодять людині несуттєво.
“Разом з тим індекс небезпеки для суміші хімічних речовин, які комплексно впливають на органи дихання (пил, діоксид азоту, формальдегід, діоксид сірки, аміак, фенол), відповідає насторожувальному рівню ризику для здоров’я. Формуванню такого рівня ризику сприяв високий вміст пилу в атмосферному повітрі під час пилових бур, які неодноразово спостерігались на Харківщині протягом року”, – поінформували в Центрі.
Читайте також: Якість повітря значно погіршилася у Харкові й області – лабцентр
Канцерогенні ризики
Для розрахунку канцерогенних ризиків аналізували середньорічні концентрації у повітрі сажі та формальдегіду. Ці речовини провокують пухлини. Індивідуальні ризики по сажі та формальдегіду знаходяться на низькому (допустимому) рівні.
“Ймовірність виникнення від впливу сажі пухлин шкіри та легенів у людини масою тіла 70 кг протягом 70 років за умови щоденного впливу визначеної середньорічної концентрації сажі 0,02 мг/м3 може викликати розвиток пухлин у дев’яти осіб на 100 тисяч населення. Формальдегід за середньорічної концентрації 0,002 мг/м3 та аналогічних умов дії на організм може викликати розвиток пухлин порожнини носа у трьох осіб на 100 тисяч населення”, – підрахували фахівці.
Читайте також: Дощ із пилом із Сахари в Харкові: синоптики пояснили, що в його складі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воздух, загрязнение, лабцентр, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пилові бурі у 2024-му підвищили ризики для здоров’я: що з повітрям у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 21:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники Обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗу протягом 2024 року досліджували концентрації забруднювальних речовин у повітрі Харкова".