Пилові бурі у 2024-му підвищили ризики для здоров’я: що з повітрям у Харкові

Співробітники Обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗу протягом 2024 року досліджували концентрації забруднювальних речовин у повітрі Харкова. За підсумками цього моніторингу вони оцінили ризики для здоров’я містян.

Фахівці оцінювали ризики по дев’яти речовинах. Це пил, діоксид азоту, діоксид сірки, сірководень, аміак, оксид вуглецю, фенол, формальдегід, сажа. Використовували методику, затверджену Міністерством охорони здоров’я.

“Забруднення повітря хімічними речовинами може впливати на здоров’я людей, навіть якщо їхні фактичні концентрації не перевищують допустимі рівні”, – пояснили у Центрі.

Неканцерогенні ризики

Неканцерогенні ризики фахівці оцінювали за кожною з вищезгаданих речовин і дійшли висновку, що їхній вплив на здоров’я є допустимим, і при щоденному надходженні протягом життя вони шкодять людині несуттєво.

“Разом з тим індекс небезпеки для суміші хімічних речовин, які комплексно впливають на органи дихання (пил, діоксид азоту, формальдегід, діоксид сірки, аміак, фенол), відповідає насторожувальному рівню ризику для здоров’я. Формуванню такого рівня ризику сприяв високий вміст пилу в атмосферному повітрі під час пилових бур, які неодноразово спостерігались на Харківщині протягом року”, – поінформували в Центрі.

Канцерогенні ризики

Для розрахунку канцерогенних ризиків аналізували середньорічні концентрації у повітрі сажі та формальдегіду. Ці речовини провокують пухлини. Індивідуальні ризики по сажі та формальдегіду знаходяться на низькому (допустимому) рівні.

“Ймовірність виникнення від впливу сажі пухлин шкіри та легенів у людини масою тіла 70 кг протягом 70 років за умови щоденного впливу визначеної середньорічної концентрації сажі 0,02 мг/м3 може викликати розвиток пухлин у дев’яти осіб на 100 тисяч населення. Формальдегід за середньорічної концентрації 0,002 мг/м3 та аналогічних умов дії на організм може викликати розвиток пухлин порожнини носа у трьох осіб на 100 тисяч населення”, – підрахували фахівці.