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Якість повітря значно погіршилася у Харкові й області – лабцентр

Суспільство 14:44   02.10.2024
Вікторія Яковенко
Якість повітря значно погіршилася у Харкові й області – лабцентр Фото: ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб»

Через пилову бурю на Харківщині значно погіршилася якість повітря. Дані моніторингу повідомили в ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

«30.09 – 01.10 вміст концентрації пилу наближались до гранично допустимої (≤ 0,5 мг/м3), а в окремих населених пунктах (м. Харків, м. Ізюм, м. Лозова, м. Красноград) знаходилась в межах 0,55 – 0,81 мг/м3», – зазначили в установі.

У лабцентрі додали, що перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі може негативно впливати на здоров’я людини. Особливо це стосується вразливих груп населення.

Фахівці рекомендують: тимчасово обмежити перебування на вулиці, а у разі потреби надягати маску або респіратор, частіше робити вологе прибирання в приміщеннях та уникати різноманітних тяжких фізичних навантажень на відкритому повітрі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через пилову бурю на Харківщині значно погіршилася якість повітря. Дані моніторингу повідомили в ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».".