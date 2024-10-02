Якість повітря значно погіршилася у Харкові й області – лабцентр

Через пилову бурю на Харківщині значно погіршилася якість повітря. Дані моніторингу повідомили в ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

«30.09 – 01.10 вміст концентрації пилу наближались до гранично допустимої (≤ 0,5 мг/м3), а в окремих населених пунктах (м. Харків, м. Ізюм, м. Лозова, м. Красноград) знаходилась в межах 0,55 – 0,81 мг/м3», – зазначили в установі.

У лабцентрі додали, що перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі може негативно впливати на здоров’я людини. Особливо це стосується вразливих груп населення.

Фахівці рекомендують: тимчасово обмежити перебування на вулиці, а у разі потреби надягати маску або респіратор, частіше робити вологе прибирання в приміщеннях та уникати різноманітних тяжких фізичних навантажень на відкритому повітрі.