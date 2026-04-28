Погода не покращується: у найближчу годину на Харківщині буде небезпечно

Про небезпечні метеорологічні явища, які розпочнуться на Харківщині у найближчу годину, попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Так у найближчу годину зі збереженням вдень 28 квітня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с.

У регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на травень 2026-го року на Харківщині. Ймовірно, в останній місяць весни в регіоні буде холодніше, ніж зазвичай. Очікується, що в травні середньомісячна температура повітря може становити 14,4 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 15,9 градуса з позначкою «плюс». А от кількість опадів очікується у межах кліматичної норми – 56 мм. Тим часом квітень теплом цього року практично не радував – уже кілька разів мешканців дивував сніг посеред весни.