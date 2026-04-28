Live

Погода не покращується: у найближчу годину на Харківщині буде небезпечно

Погода 10:34   28.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про небезпечні метеорологічні явища, які розпочнуться на Харківщині у найближчу годину, попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Так у найближчу годину зі збереженням вдень 28 квітня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с.

У регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на травень 2026-го року на Харківщині. Ймовірно, в останній місяць весни в регіоні буде холодніше, ніж зазвичай. Очікується, що в травні середньомісячна температура повітря може становити 14,4 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 15,9 градуса з позначкою «плюс». А от кількість опадів очікується у межах кліматичної норми – 56 мм. Тим часом квітень теплом цього року практично не радував – уже кілька разів мешканців дивував сніг посеред весни.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Погода не покращується: у найближчу годину на Харківщині буде небезпечно», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
