Сьогодні 28 серпня: яке свято та день в історії

28 серпня 1859 року розпочався Сонячний супершторм – найпотужніша геомагнітна буря за весь час спостережень. У цей день 1921 року в Києві засудили до розстрілу членів Центрального українського повстанського комітету. У 1963-му Мартін Лютер Кінг виголосив одну з найвідоміших промов XX століття “У мене є мрія”. У 1988-му сталася трагедія на авіашоу “Flugtag 88” у Німеччині, внаслідок якої загинули 70 людей. У 1996-му офіційно розлучилися британські принц Чарльз і принцеса Діана.

Свята та пам’ятні дати 28 серпня

28 серпня у світі – Міжнародний день публічного читання коміксів і День краватки-метелика.

<br />

28 серпня в історії

28 серпня 1859 року розпочалася найбільш потужна геомагнітна буря за весь час спостережень. Вона відома як “подія Керрінгтона” або Сонячний супершторм. Пік бурі припав на 1 та 2 вересня.

“Вона створила сильні полярні сяйва, про які повідомляли в усьому світі, і спричинила іскріння та навіть пожежі на телеграфних станціях. Геомагнітна буря була пов’язана з дуже яскравим сонячним спалахом 1 вересня 1859 року. Його незалежно спостерігали та реєстрували британські астрономи Річард Керрінгтон і Річард Ходжсон — це перші записи про сонячний спалах. Геомагнітна буря такої потужності, якщо відбудеться сьогодні, може спричинити широкомасштабні перебої в електромережі, відключення електроенергії та пошкодження електромереж”, — пише англомовна Вікіпедія.

Надзвичайну космічну подію назвали ім’ям Річарда Керрінгтона – астронома, який першим звернув увагу на дивні події на Сонці. Він відзначив, що зірка вкрилася великими плямами, які можна побачити навіть без телескопів. А потім на поверхні спалахнули дві яскраві кулі, які швидко збільшувалися в розмірах. Керрінгтон спостерігав за ними близько п’яти хвилин. Менш ніж за добу після цих подій уночі в Північній Америці стало світло, як удень: усе небо прорізали зелені та малинові спалахи полярного сяйва. Причому таку екзотику бачили навіть на Кубі та на Гавайських островах.

<br />

28 серпня 1921 року в Києві засудили до розстрілу 39 членів Центрального українського повстанського комітету, зокрема поета Григорія Чупринку та співзасновника УВО Івана Андруха. Докладніше.

28 серпня 1963 року Мартін Лютер Кінг виголосив промову “У мене є мрія”, яку згодом Американське товариство ораторського мистецтва визнало найкращою та найвідомішою у XX столітті. Докладніше.

28 серпня 1988 року на військовій базі ВПС США “Рамштайн” у Німеччині сталася катастрофа під час авіашоу “Flugtag 88”. Докладніше.

28 серпня 1996 року суд офіційно розлучив британського принца Чарльза та принцесу Діану. Докладніше.

Церковне свято 28 серпня

28 серпня вшановують пам’ять преподобного Мойсея Мурина. Докладніше.

Народні прикмети 28 серпня

Якщо на деревах з’явилося багато павутини, то зима буде ранньою і холодною.

Якщо павутина літає у повітрі, то бабине літо буде спекотним і довгим.

Гроза 28 серпня – до дощової та ранньої осені.

Що не можна робити 28 серпня

28 серпня не можна ходити в ліс.

День не підходить для сватання або походів у гості до батьків нареченої.

Не можна сваритися.