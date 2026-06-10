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Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку

Суспільство 16:15   10.06.2026
Вікторія Яковенко
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині 31-річний чоловік, який впродовж восьми місяців ґвалтував 11-річну падчерку, отримав довічне. Правоохоронці встановили шість епізодів злочину, повідомляє Генпрокурор України Руслан Кравченко.

“Дівчинка – рідна донька героя України, який загинув на фронті захищаючи державу. Злочинець поступово завойовував довіру, увійшов у родину, тривалий час прикидався турботливим, а згодом вчинив насильство. Ґвалтівник свідомо і продумано обирав для наруги саме ті моменти, коли матері не було вдома і він залишався сам-на-сам з дівчинкою”, – розповів Кравченко.

В Харківській обласній прокуратурі уточнили, що уперше вітчим зґвалтував потерпілу в селі Таранівка, куди привіз дівчинку нібито на рибалку. Дитині тоді було лише 11 років. Згодом почав робити це вдома, коли дружини не було поряд.

Через пережите дитина замкнулася в собі, погіршилося здоров’я, впала успішність у школі. Вона довго мовчала, але зрештою наважилася розповісти матері, кажуть правоохоронці.

Однак, додають у прокуратурі, дізнавшись правду жінка не одразу звернулася по допомогу. Вона не вірила, що система спрацює та її почують.

“Вони переховувалися, терпіли погрози з боку чоловіка, жили у страху. Зрештою дитина сама зателефонувала правоохоронцям”, – зазначив Кравченко.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч.ч. 4, 6 ст. 152 ККУ).

приговор мужчине, который насиловал падчерицу на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 16:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 31-річний чоловік, який впродовж восьми місяців ґвалтував 11-річну падчерку, отримав довічне.".