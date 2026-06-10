Девочка — дочь погибшего героя: приговор отчиму, изнасиловавшему падчерицу

На Харьковщине 31-летний мужчина, который на протяжении восьми месяцев насиловал 11-летнюю падчерицу, получил пожизненное. Правоохранители установили шесть эпизодов преступления, сообщает генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

«Девочка — родная дочь героя Украины, который погиб на фронте защищая государство. Преступник постепенно завоевывал доверие, вошел в семью, долгое время притворялся заботливым, а впоследствии совершил насилие. Насильник сознательно и продуманно выбирал для наругания именно те моменты, когда матери не было дома и он оставался один на один с девочкой”, — рассказал Кравченко.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что впервые отчим изнасиловал пострадавшую в селе Тарановка, куда привез девочку якобы на рыбалку. Ребенку тогда было всего 11 лет. Впоследствии начал делать это дома, когда жены не было рядом.

Из-за пережитого ребенка замкнулся в себе, ухудшилось здоровье, упала успеваемость в школе. Она долго молчала, но наконец решилась рассказать матери, говорят правоохранители.

Однако, добавляют в прокуратуре, узнав правду, женщина не сразу обратилась за помощью. Она не верила, что система сработает и ее услышат.

«Они скрывались, терпели угрозы со стороны мужчины, жили в страхе. В конце концов ребенок сам позвонил правоохранителям», — отметил Кравченко.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч.ч. 4, 6 ст. 152 УКУ).