Девочка — дочь погибшего героя: приговор отчиму, изнасиловавшему падчерицу
На Харьковщине 31-летний мужчина, который на протяжении восьми месяцев насиловал 11-летнюю падчерицу, получил пожизненное. Правоохранители установили шесть эпизодов преступления, сообщает генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
«Девочка — родная дочь героя Украины, который погиб на фронте защищая государство. Преступник постепенно завоевывал доверие, вошел в семью, долгое время притворялся заботливым, а впоследствии совершил насилие. Насильник сознательно и продуманно выбирал для наругания именно те моменты, когда матери не было дома и он оставался один на один с девочкой”, — рассказал Кравченко.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что впервые отчим изнасиловал пострадавшую в селе Тарановка, куда привез девочку якобы на рыбалку. Ребенку тогда было всего 11 лет. Впоследствии начал делать это дома, когда жены не было рядом.
Из-за пережитого ребенка замкнулся в себе, ухудшилось здоровье, упала успеваемость в школе. Она долго молчала, но наконец решилась рассказать матери, говорят правоохранители.
Однако, добавляют в прокуратуре, узнав правду, женщина не сразу обратилась за помощью. Она не верила, что система сработает и ее услышат.
«Они скрывались, терпели угрозы со стороны мужчины, жили в страхе. В конце концов ребенок сам позвонил правоохранителям», — отметил Кравченко.
Суд признал мужчину виновным в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч.ч. 4, 6 ст. 152 УКУ).
Читайте также: Изнасиловал ребенка на Харьковщине: мужчина просил его оправдать, решение суда
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: изнасиловал, пожизненное, приговор, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Девочка — дочь погибшего героя: приговор отчиму, изнасиловавшему падчерицу», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 16:15;