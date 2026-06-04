Изнасиловал ребенка на Харьковщине: мужчина просил его оправдать, решение суда
Остаток жизни за решеткой проведет 46-летний мужчина, ему не помогла апелляция. Следствие доказало, что он изнасиловал 8-летнюю девочку в лесополосе на Харьковщине.
Преступление произошло в августе 2022 года в одном из населенных пунктов Изюмского района, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил гулявшую на улице 8-летнюю девочку. Он придумал историю о том, что ищет женщину по имени Марина и потерял свой телефон. Введя ребенка в заблуждение, осужденный заманил его идти за ним. Потом он схватил потерпевшую и насильно отнес в лесополосу неподалеку, где совершил с ней действия сексуального характера и изнасиловал», — рассказали правоохранители.
Ребенок сопротивлялся и пытался сбежать, однако фигурант схватил его за ногу, бил ладонью по лицу и таскал за волосы, отметили в прокуратуре. Он угрожал девочке физической расправой, если она кому-нибудь расскажет о случившемся. Кроме того, пообещал дать 5 тыс. гривен за молчание.
«Когда осужденный заснул, потерпевшей удалось сбежать. Она прибежала к ближайшему блокпосту и рассказала обо всем военным, они сразу вызвали правоохранителей», — добавили правоохранители.
Мужчину задержали. Он ждал приговора в СИЗО. В суде фигурант вину не признал и отказался свидетельствовать.
Мужчину признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153 УКУ). Ему назначили пожизненное.
Однако осужденный подал апелляцию, в которой просил оправдать его, говорят правоохранители.
2 июня Днепровский апелляционный суд отказал в ее удовлетворении и поддержал позицию прокуратуры. Приговор суда первой инстанции оставили без изменений.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 15:18;