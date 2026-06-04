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Пьяных детей нашли копы в Берестинском районе

Происшествия 11:29   04.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пьяных детей нашли копы в Берестинском районе

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что во время патрулирования в Берестинском районе в селе Песчанка правоохранители заметили мальчиков 11 и 13 лет в явными признаками алкогольного опьянения.

Пообщавшись с детьми копы узнали, что алкоголь дети купили в одном из местных магазинов. Во время его проверки, слова мальчиков подтвердились, констатировали в полиции.

«Полицейские провели неотложные меры по реагированию и изъяли из торгового заведения около 200 литров алкогольной продукции. В отношении продавца магазина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, в отношении субъекта хозяйствования составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – отметили копы.

Полиция изъяла алкоголь из магазина

Также правоохранители составили административные материла на родителей мальчиков – за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 11:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что во время патрулирования в Берестинском районе в селе Песчанка правоохранители заметили мальчиков ".