Пьяных детей нашли копы в Берестинском районе

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что во время патрулирования в Берестинском районе в селе Песчанка правоохранители заметили мальчиков 11 и 13 лет в явными признаками алкогольного опьянения.

Пообщавшись с детьми копы узнали, что алкоголь дети купили в одном из местных магазинов. Во время его проверки, слова мальчиков подтвердились, констатировали в полиции.

«Полицейские провели неотложные меры по реагированию и изъяли из торгового заведения около 200 литров алкогольной продукции. В отношении продавца магазина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, в отношении субъекта хозяйствования составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – отметили копы.

Также правоохранители составили административные материла на родителей мальчиков – за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.