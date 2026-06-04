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П’яних дітей знайшли копи у Берестинському районі

Події 11:29   04.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’яних дітей знайшли копи у Берестинському районі

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що під час патрулювання в Берестинському районі в селі Піщанка правоохоронці помітили хлопчиків 11 та 13 років з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Поспілкувавшись з дітьми, копи дізналися, що алкоголь діти купили в одному з місцевих магазинів. Під час його перевірки слова хлопчиків підтвердилися, констатували в поліції.

Поліцейські провели невідкладні заходи реагування та вилучили з торговельного закладу близько 200 літрів алкогольної продукції. Відносно продавця магазину складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, відносно суб’єкта господарювання складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – зазначили копи.

Поліція вилучила алкоголь із магазину

Також правоохоронці склали адміністративні матеріали на батьків хлопчиків – за неналежне виконання обов’язків з виховання дітей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 11:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що під час патрулювання в Берестинському районі в селі Піщанка правоохоронці помітили хлопчиків ".