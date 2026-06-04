П’яних дітей знайшли копи у Берестинському районі

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що під час патрулювання в Берестинському районі в селі Піщанка правоохоронці помітили хлопчиків 11 та 13 років з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Поспілкувавшись з дітьми, копи дізналися, що алкоголь діти купили в одному з місцевих магазинів. Під час його перевірки слова хлопчиків підтвердилися, констатували в поліції.

“Поліцейські провели невідкладні заходи реагування та вилучили з торговельного закладу близько 200 літрів алкогольної продукції. Відносно продавця магазину складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, відносно суб’єкта господарювання складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – зазначили копи.

Також правоохоронці склали адміністративні матеріали на батьків хлопчиків – за неналежне виконання обов’язків з виховання дітей.