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П’яний порушник комендантської в Харкові намагався вирішити питання хабарем

Події 11:41   17.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’яний порушник комендантської в Харкові намагався вирішити питання хабарем

Події відбулися близько 02:00 на вулиці Гвардійців-Широниців у Харкові, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції. Тоді копи помітили авто, водій якого порушував комендантську годину.

Під час спілкування копи помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти відповідний огляд чоловік відмовився.

“Під час перевірки документів та встановлення всіх обставин події пасажир авто ВАЗ почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 15 000 гривень за не притягнення до відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував”, – зазначили у поліції.

Після чого правоохоронцям довелося викликати на місце слідчо-оперативну групу.

“Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП”, – додали копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 11:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Події відбулися близько 02:00 на вулиці Гвардійців-Широниців у Харкові, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.".