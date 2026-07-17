П’яний порушник комендантської в Харкові намагався вирішити питання хабарем

Події відбулися близько 02:00 на вулиці Гвардійців-Широниців у Харкові, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції. Тоді копи помітили авто, водій якого порушував комендантську годину.

Під час спілкування копи помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти відповідний огляд чоловік відмовився.

“Під час перевірки документів та встановлення всіх обставин події пасажир авто ВАЗ почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 15 000 гривень за не притягнення до відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував”, – зазначили у поліції.

Після чого правоохоронцям довелося викликати на місце слідчо-оперативну групу.

“Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП”, – додали копи.