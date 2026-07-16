Знайомий розібрав стіни будинку: афера з «єВідновленням» на Харківщині

Правоохоронці вважають, що мешканка села Петрівське Ізюмського району інсценувала руйнування власного будинку, щоб незаконно отримати компенсацію за держпрограмою «єВідновлення».

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що навесні 2023 року фігурантка вирішила отримати компенсацію за будинок у селі, де мешкає. При цьому покрівлю оселі було демонтовано ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а сама будівля не зазнала пошкоджень унаслідок бойових дій.

«Щоб створити видимість знищення житла, жінка за винагороду попросила знайомого розібрати цегляні стіни будинку, імітуючи наслідки ворожого удару. Після цього вона звернулася із заявою про отримання компенсації», – зазначили правоохоронці.

Під час обстеження будинку комісією з розгляду питань щодо надання компенсації власниця запевнила, що оселю зруйновано внаслідок російської атаки.

«На підставі поданих нею відомостей у жовтні 2024 року їй видали житловий сертифікат на суму майже 800 тисяч гривень. Надалі ці кошти жінка використала для придбання двокімнатної квартири в Балаклії», – розповіли в прокуратурі.

Втім, версію жінки спростували результати комплексної судової будівельно-технічної та вибухово-технічної експертиз.

Їй повідомили про підозру у шахрайстві, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть уже колишнього заступника начальника Ізюмської МВА, який у грудні 2023 року розробив схему заробітку на компенсації за зруйноване житло в рамках державної програми «єВідновлення», повідомляла Харківська обласна прокуратура.