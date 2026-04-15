Засудять посадовця, що нажився на компенсації за фейкові руїни на Харківщині

У Харкові судитимуть уже колишнього заступника начальника Ізюмської МВА, який у грудні 2023 р. розробив схему заробітку на компенсації за зруйноване житло в рамках державної програми «ЄВідновлення», повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачений одночасно обіймав посаду заступника голови Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за зруйноване житло.

Тож на прохання місцевої мешканки посадовець погодився допомогти їй отримати виплати за програмою «єВідновлення» за приватний будинок в Ізюмі, який вона придбала вже після деокупації міста. Жінка подала заяву на отримання житлового сертифіката.

Але відповідно до закону жінка не мала на це права, оскільки не була власницею будинку на момент його пошкодження росіянами, а саме житло підлягало ремонту.

Аби обійти ці обмеження та штучно збільшити обсяг руйнувань, щоб отримати кошти за державною програмою, посадовець порадив жінці самостійно «добити» будинок. Зі свого боку чиновник гарантував заявниці хвалення Комісією позитивного рішення.

За його вказівкою жінка за допомогою інструментів розбила стіни, вікна та перекриття будівлі для імітації наслідків обстрілів.

Після цього посадовець забезпечив ухвалення рішення на користь заявниці. У лютому 2024 року на підставі фіктивних даних жінці видали житловий сертифікат на суму понад 2,1 млн гривень. У травні того ж року вона за ці кошти купила квартиру в Одесі.

У січні 2026 року правоохоронці викрили зловмисника та повідомили йому про підозру за фактом розтрати чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовим становищем. Суд залишив експосадовця під вартою.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, — 12 років позбавлення волі. Справу розгляне Шевченківський райсуд Харкова.

Жінці повідомили про підозру у пособництві злочину.