Джордж Клуні пояснив Трампу, коли почне робити Америку знову великою
Зірка Голлівуду Джордж Клуні та президент США Дональд Трамп вступили в заочну дуель. Причиною стало отримання Клуні та його родиною французького громадянства, пише The Guardian.
64-річний актор і режисер, його дружина Амаль Аламуддін та двоє їхніх дітей отримали французьке громадянство під кінець 2025 року. Вони багато років володіють нерухомістю в цій країні та живуть переважно саме у своєму французькому будинку. Рішення стати французьким підданим сам Клуні пояснив зовсім не політичною позицією. Він сказав, що вважає Францію кращим місцем для виховання дітей. Адже в Лос-Анджелесі, та й загалом у США, на них тисне “зірковий” статус батьків і є постійна увага папараці. Закони про недоторканність приватного життя у Франції імпонують Клуні. За словами актора, місцеве законодавство значною мірою захистило його сім’ю від втручання міжнародних ЗМІ.
Попри відсутність критики на адресу нинішньої американської політики у заяві актора, президент США Дональд Трамп вирішив відреагувати на подію. Він написав пост у своїй соцмережі в Truth Social, де сконцентрував усі свої образи на подружжя Клуні.
“Хороші новини! Джордж і Амаль Клуні, два найгірші політичні прогнозисти всіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, переживає серйозну проблему злочинності через їх жахливий підхід до імміграції, – написав Трамп. – Клуні отримав більше популярності завдяки політиці, ніж завдяки своїм нечисленним і зовсім посереднім фільмам. Він зовсім не був кінозіркою, він був просто звичайним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці”.
Відповідати Трампу в письмовій формі десь у соцмережах Клуні не став. Але прокоментував потік свідомості на свою адресу, відповідаючи на запитання журналістів Hollywood Reporter.
Читайте також: Імітація для Трампа та приклад Харкова – Фурса про підсумки 2025 року
“Я повністю згоден із нинішнім президентом. Ми повинні знову зробити Америку великою. Почнемо в листопаді”, – сказав він, роблячи відсилання до дати майбутніх виборів до Конгресу США.
Зазначимо, за даними численних опитувань, зараз у політичних рейтингах у США лідирують представники Демократичної партії – опоненти чинного президента.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Джордж Клуні пояснив Трампу, коли почне робити Америку знову великою», то перегляньте більше у розділі Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2026 в 11:44;