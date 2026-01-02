Live

Джордж Клуні пояснив Трампу, коли почне робити Америку знову великою

Культура 11:44   02.01.2026
Оксана Горун
Джордж Клуні пояснив Трампу, коли почне робити Америку знову великою Фото: Гаральд Крічель

Зірка Голлівуду Джордж Клуні та президент США Дональд Трамп вступили в заочну дуель. Причиною стало отримання Клуні та його родиною французького громадянства, пише The Guardian.

64-річний актор і режисер, його дружина Амаль Аламуддін та двоє їхніх дітей отримали французьке громадянство під кінець 2025 року. Вони багато років володіють нерухомістю в цій країні та живуть переважно саме у своєму французькому будинку. Рішення стати французьким підданим сам Клуні пояснив зовсім не політичною позицією. Він сказав, що вважає Францію кращим місцем для виховання дітей. Адже в Лос-Анджелесі, та й загалом у США, на них тисне “зірковий” статус батьків і є постійна увага папараці. Закони про недоторканність приватного життя у Франції імпонують Клуні. За словами актора, місцеве законодавство значною мірою захистило його сім’ю від втручання міжнародних ЗМІ.

Попри відсутність критики на адресу нинішньої американської політики у заяві актора, президент США Дональд Трамп вирішив відреагувати на подію. Він написав пост у своїй соцмережі в Truth Social, де сконцентрував усі свої образи на подружжя Клуні.

“Хороші новини! Джордж і Амаль Клуні, два найгірші політичні прогнозисти всіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, переживає серйозну проблему злочинності через їх жахливий підхід до імміграції, – написав Трамп. – Клуні отримав більше популярності завдяки політиці, ніж завдяки своїм нечисленним і зовсім посереднім фільмам. Він зовсім не був кінозіркою, він був просто звичайним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці”.

Відповідати Трампу в письмовій формі десь у соцмережах Клуні не став. Але прокоментував потік свідомості на свою адресу, відповідаючи на запитання журналістів Hollywood Reporter.

Читайте також: Імітація для Трампа та приклад Харкова – Фурса про підсумки 2025 року

“Я повністю згоден із нинішнім президентом. Ми повинні знову зробити Америку великою. Почнемо в листопаді”, – сказав він, роблячи відсилання до дати майбутніх виборів до Конгресу США.

Зазначимо, за даними численних опитувань, зараз у політичних рейтингах у США лідирують представники Демократичної партії – опоненти чинного президента.

Автор: Оксана Горун
