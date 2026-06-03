Вісім заступників з 13 залишилося у мера Харкова Терехова: кого звільнили

У Харкові на позачерговій сесії скоротили кількість заступників міського голови Ігоря Терехова, повідомляє пресслужба міськради.

На 55 позачерговій сесії Харківської міськради депутати підтримали скорочення кількості заступників мера міста. Це зробили заради оптимізації структури виконавчих органів і вдосконалення системи управління.

«Згідно з рішенням, у зв’язку з переведенням на інші посади з 4 червня буде звільнено Тетяну Овіннікову з посади заступника міського голови з питань містобудування та архітектури, Олексія Топчія – з посади заступника міського голови – директора Департаменту житлово-комунального господарства, Романа Шабалу – з посади заступника міського голови – директора Департаменту економіки та комунального майна, а також Юрія Шпарагу – з посади заступника міського голови з питань доступності та внутрішньо переміщених осіб», – повідомляє Харківська міськрада.

Також у міськраді перейменували низку посад. Посади заступника міського голови з питань цифрової трансформації, заступника міського голови – директора Департаменту контролю, заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста та заступника міського голови з питань стратегічного розвитку міста – усі їх перейменували на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Отже, тепер у мера залишилося вісім заступників: перший заступник, п’ять заступників з питань діяльності виконавчих органів, заступник міського голови – керівник справами виконавчого комітету міськради та заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів.

Скорочення кількості заступників викликано тим, що структура міської влади формувалася ще в мирний час, тому наразі для швидшої й ефективнішої роботи керування має стати простішим і відповідальнішим.

«Це не про скорочення заради скорочення. Це про те, щоб у системі не було зайвих ланок і розмитої відповідальності: менше дублювання, менше зайвих витрат, натомість більше конкретної роботи й персональної відповідальності. Кожна посада має бути виправдана результатом», – пояснив мер Ігор Терехов.