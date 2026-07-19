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Чи роблять сітки на АЗС у Харкові їх безпечнішими – відповідь Терехова

Записано 16:31   19.07.2026
Оксана Горун
Чи роблять сітки на АЗС у Харкові їх безпечнішими – відповідь Терехова

Після серії російських ударів по АЗС у Харкові частину заправок затягли антидроновими сітками. Уже є прецедент, коли це допомогло, розповів у етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.

“Хочу подякувати сьогодні нашим власникам автозаправних станцій, які облаштовують сітками. Сьогодні ми мали вже такий випадок, коли сітка рятувала автозаправну станцію міста Харкова“, – зазначив Терехов.

Він повідомив, що АЗС у Харкові продовжують працювати, дефіциту палива немає.

“Що стосується паніки, то ніякої паніки немає. Дефіциту палива теж немає. Автозаправні станції працюють”, – констатував Харківський міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Терехов підкреслив, що російські удари по АЗС мають не лише мету створити дефіцит палива, а й залякати людей. І ця проблема характерна далеко не лише для Харкова.

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“Я вчора перебував на Полтавщині, в Полтаві, та зустрічався з власниками АЗС, із підприємцями. Також ставили питання і в Полтаві. Тобто ця проблематика є не тільки в Харкові, а по всій Україні. І сьогодні держава повинна підтримати наші автозаправні станції. Бо коли було дуже важко, наші АЗС підтримували нас у перші дні війни, надавали безплатно паливо і для нашої комунальної техніки, і для бійців ЗСУ. І сьогодні держава повинна їх підтримати, і це дуже важливо. Дуже важливо, щоби були встановлені сітки, дуже важливо зробити так, щоби було сертифіковане укриття для операторів АЗС і для людей, які приїжджають на автозаправну станцію, і в разі, коли лунає повітряна тривога, їм буде де сховатися і зберегти своє життя”, – висловив думку мер.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 16:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після серії російських ударів по АЗС у Харкові частину заправок затягли антидроновими сітками. Уже є прецедент, коли це допомогло, розповів міський голова Ігор Терехов".