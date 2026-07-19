Класичне літо: прогноз погоди в Харкові та області на 20 липня

Без опадів і зі спекою – так розпочнеться черговий літній робочий тиждень у Харкові.

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди на 20 липня. На Харківщині опадів не очікують. Буде мінлива хмарність. Температура повітря в Харкові 20 липня буде: вночі 14 – 16° тепла, вдень 29 – 31°. В області: вночі 13 – 18°, вдень 28 – 33°.

Уже 21 липня на Харківщині прогнозують знову дощі та грози, а 22-го – туман. Прогноз Українського гідрометцентру на тиждень обіцяє поступове зниження температури повітря – до +23° вдень у четвер, 23 липня. Потім стовпчики термометрів поступово підуть угору – до 30-градусної позначки.