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Класичне літо: прогноз погоди в Харкові та області на 20 липня

Погода 20:00   19.07.2026
Оксана Горун
Класичне літо: прогноз погоди в Харкові та області на 20 липня

Без опадів і зі спекою – так розпочнеться черговий літній робочий тиждень у Харкові.

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди на 20 липня. На Харківщині опадів не очікують. Буде мінлива хмарність. Температура повітря в Харкові 20 липня буде: вночі 14 – 16° тепла, вдень 29 – 31°. В області: вночі 13 – 18°, вдень 28 – 33°.

Уже 21 липня на Харківщині прогнозують знову дощі та грози, а 22-го – туман. Прогноз Українського гідрометцентру на тиждень обіцяє поступове зниження температури повітря – до +23° вдень у четвер, 23 липня. Потім стовпчики термометрів поступово підуть угору – до 30-градусної позначки.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без опадів і зі спекою – так розпочнеться черговий літній робочий тиждень у Харкові".