Зарядити гаджети та підготуватися до відключень радять жителям Дергачів

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко пише, що у зв’язку з плановим ремонтом електричного обладнання деякі мешканці Дергачів залишаться без світла.

Світла не буде в такі дні:

“Рекомендуємо заздалегідь подбати про зарядження необхідних пристроїв та інші побутові потреби“, – додав Задоренко.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що літнього чоловіка атакував російський БпЛА в Козачій Лопані. Це сталося напередодні близько 18:00 ворожий БпЛА вдарив по мирному мешканцю селища Козача Лопань. Потерпілому – 61 рік, уточнив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. У потерпілого діагностували вибухове поранення з пошкодженням м’яких тканин лівої гомілки та відкритий перелом лівої гомілки. Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували до одного з медичних закладів Харкова, написав він.