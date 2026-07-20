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Зарядити гаджети та підготуватися до відключень радять жителям Дергачів

Суспільство 10:46   20.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зарядити гаджети та підготуватися до відключень радять жителям Дергачів Фото: АТ “Харківобленерго”

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко пише, що у зв’язку з плановим ремонтом електричного обладнання деякі мешканці Дергачів залишаться без світла.

Світла не буде в такі дні:

Рекомендуємо заздалегідь подбати про зарядження необхідних пристроїв та інші побутові потреби“, – додав Задоренко.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що літнього чоловіка атакував російський БпЛА в Козачій Лопані. Це сталося напередодні близько 18:00 ворожий БпЛА вдарив по мирному мешканцю селища Козача Лопань. Потерпілому – 61 рік, уточнив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. У потерпілого діагностували вибухове поранення з пошкодженням м’яких тканин лівої гомілки та відкритий перелом лівої гомілки. Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували до одного з медичних закладів Харкова, написав він.

Читайте також: Світло відключать 21 липня в одному з районів Харкова: адреси

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 10:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко пишет, что в связи с плановым ремонтом электрического оборудования некоторые жители Дергачей останутся без света. ".