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«Коштів катастрофічно недостатньо»: коли відкриють підземний садок у Дергачах

Записано 19:05   20.07.2026
Олена Нагорна
«Коштів катастрофічно недостатньо»: коли відкриють підземний садок у Дергачах Фото: ХОВА

Перший підземний дитячий садок у Пісочині вже повністю заповнений, другий з’явиться у Дергачах до кінця року, повідомив в етері нацмарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Два роки тому ми розпочали цей процес, ще коли державної програми на зведення саме підземних дитячих садочків не було. За два роки спільними коштами обласного, місцевого, державного бюджетів реалізували це все, і з’явився новий підземний дитячий садочок на 260 місць. Він вже заповнений повністю, він користується дуже попитом, і до нас почали звертатися активно інші міста, села для того, щоб розповсюдити цей досвід», — розповів Синєгубов.

Відео: національний телемарафон

Будівництво аналогічного безпечного закладу в Харківському районі триває — новий підземний садок у Дергачах має з’явитися до кінця 2026 року.

«Державна програма є, однак мільярд на всю країну — звичайно, цих коштів катастрофічно недостатньо. Тому потрібно більше уваги приділяти саме прифронтовим територіям, тому що це перший підземний садочок у вигляді бомбосховища. Він забезпечує безпечне середовище, але тільки один заклад не може повністю покрити всі потреби наших дітей», — підсумував начальник ОВА.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, перший в Україні підземний дитячий садок відкрили в Пісочині 13 липня. За проєктом в одну зміну він вміщає 226 осіб – дітей та вихователів. У садочку сформували 21 групу для дітей від трьох років, у тому числі інклюзивну. Діти відвідують заклад із 08:00 до 13:00. Якщо заявок буде більше — садочок працюватиме у дві зміни, що дозволить охопити понад 500 дошкільнят, розповіла директорка Оксана Ноздріна. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, безпечна споруда коштувала близько 180 мільйонів гривень та є повністю автономною.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 19:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший підземний дитячий садок у Пісочині вже повністю заповнений, другий з’явиться у Дергачах до кінця року, повідомив в етері нацмарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов".