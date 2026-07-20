«Денег катастрофически недостаточно»: когда откроют подземный садик в Дергачах

Первый подземный детский сад в Песочине уже полностью заполнен, второй появится в Дергачах до конца года, сообщил в эфире нацмарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Два года назад мы начали этот процесс, еще когда государственной программы на строительство именно подземных детских садов не было. За два года за счет совместных средств областного, местного, государственного бюджетов реализовали это все, и появился новый подземный детский сад на 260 мест. Он уже заполнен полностью, пользуется большим спросом, и к нам начали активно обращаться другие города и села для того, чтобы распространить этот опыт», — рассказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон

Строительство аналогичного безопасного учреждения в Харьковском районе уже идет — новый подземный садик в Дергачах должен появиться до конца 2026 года.

«Государственная программа есть, однако миллиард на всю страну — конечно, этих средств катастрофически недостаточно. Поэтому нужно больше внимания уделять именно прифронтовым территориям, потому что это первый подземный садик в виде бомбоубежища. Он обеспечивает безопасную среду, но только одно учреждение не может полностью покрыть все потребности наших детей», — подытожил начальник ОВА.

Как сообщала МГ «Объектив», первый в Украине подземный детский сад открыли в Песочине 13 июля. По проекту в одну смену он вмещает 226 человек — детей и воспитателей. В садике сформировали 21 группу для малышей от трех лет, в том числе инклюзивную. Дети посещают заведение с 08:00 до 13:00. Если заявок будет больше — садик будет работать в две смены, что позволит охватить более 500 дошкольников, рассказала директор Оксана Ноздрина. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, безопасное сооружение стоило около 180 миллионов гривен и полностью автономно.