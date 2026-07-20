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СМИ «отправляют» Сырского в отставку, опасность для детей — итоги 20 июля

Происшествия 23:00   20.07.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
СМИ «отправляют» Сырского в отставку, опасность для детей — итоги 20 июля

СМИ распространяют информацию о возможной отставке главкома Александра Сырского. СОУ вытеснили оккупантов с позиций в районе Казачьей Лопани. Врачи сообщили о состоянии пострадавших на терминале «Новой почты». Падение детей с высоты — два случая произошло за сутки на Харьковщине. МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 июля.

Слухи об отставке Сырского: среди кандидатов на повышение — Драпатый

Ряд украинских СМИ вышли сегодня с заголовками о подготовке президентом Зеленским отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Ссылаются на собственные источники в правительстве и Офисе президента. Информацию срочно распространил ряд Telegram-каналов. Наличие подобных данных от собственных источников подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. Среди вероятных кандидатов на должность главкома называют Михаила Драпатого — командующего Объединенными силами ВСУ. Эта группировка сейчас защищает Харьковскую область. В общей сложности журналисты насчитали 11 кандидатов в главкомы. В то же время Генштаб ВСУ официально заявил, что данные СМИ не соответствуют действительности. Сырский продолжает исполнять обязанности — так же как и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Сам Сырский опубликовал пост о том, что находится на фронте — в районе ведения боевых действий на Константиновском направлении. Перед этим он встречался с военными на Купянском направлении. Сообщения об отставке Сырского появились на фоне протестов, возникших после увольнения министра обороны Михаила Федорова. В Харькове очередная подобная акция проходила на площади Свободы в воскресенье.

Силы обороны Украины вытеснили оккупантов с ряда позиций на севере Казачьей Лопани и села Шевченково

Об этом заявил Институт изучения войны со ссылкой на видео, которое удалось геолоцировать. Генштаб ВСУ в последних сводках информирует в основном о боях именно на севере Харьковщины. На Купянском направлении — относительное затишье.

11 раненых остаются в больнице после удара ракетами «Бандероль» по терминалу «Новой почты» под Харьковом

Такие данные привел Руслан Врагов, руководитель больницы, куда госпитализировали пострадавших, в комментарии «Суспільному». Двое пациентов в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. «Прилет» в Новом Коротиче был в воскресенье. На месте погибли трое мужчин, еще один вскоре скончался в больнице. В «Новой почте» отметили, что трое погибших — сотрудники предприятия, один — водитель компании-перевозчика.

Трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Харькове

Мальчик разбился насмерть, констатировали в ГУ Нацполиции. Известно, что дома находились мать малыша и его старший семилетний брат. Еще один случай, который едва не привел к трагедии, произошел в Валках. Там четырехлетний мальчик упал в дворовой колодец. Спасатели успели вовремя: ребенка достали живым, но с ушибами и переохлаждением. Сейчас мальчик в больнице, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он и полицейские призвали родителей не оставлять детей без присмотра даже на несколько минут.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Пока не поедут: полную отмену электричек «Харьков – Дергачи» продлили

Ребенок выпал из окна в Харькове и разбился насмерть: что выяснила прокуратура

24 «прилета» по Харькову за неделю: Терехов рассказал, чем били военные РФ

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 июля.".