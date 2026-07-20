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На Харьковщине — 151 пострадавший от обстрелов РФ за неделю: данные Синегубова

Происшествия 18:38   20.07.2026
Елена Нагорная
На Харьковщине — 151 пострадавший от обстрелов РФ за неделю: данные Синегубова Скриншот

В течение недели с 13 по 19 июля российские военные нанесли удары по 83 населенным пунктам региона, включая Харьков. В результате этих атак погибли 11 человек, еще 151 житель пострадал, среди них — восьмеро детей.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, ВС РФ применили:

  • 10 ракет;

  • 4 РСЗО;

  • 38 КАБов;

  • 33 БпЛА типа «Герань-2»;

  • 2 БпЛА типа «Ланцет»;

  • 73 БпЛА типа «Молния»;

  • 42 FPV-дрона;

  • 254 БпЛА (тип устанавливается).

Существенным разрушениям подверглась гражданская инфраструктура Богодуховского, Изюмского районов и Харькова.

В Богодуховском районе повреждены многоквартирный и 41 частный дом, 15 хозяйственных построек, 4 админздания, 2 учебных и медицинское учреждения, объекты железной дороги, 2 склада, 5 магазинов, 2 почтомата, шиномонтаж, электросети, 2 гаража и 31 единица автотранспорта (в частности 5 автобусов, авто «скорой» и энергетиков). Также россияне четыре раза атаковали АЗС.

В Изюмском районе повреждения получили 8 многоквартирных и 56 частных домов, здание железнодорожного вокзала, 2 учебных, 2 медицинских и учреждение культуры, коммунальное и гражданское предприятия, животноводческий комплекс, 2 объекта железнодорожной инфраструктуры, 2 склада, ангар с сельхозтехникой, 2 магазина, почтовое отделение, электросети, 25 автомобилей и комбайн.

В Харькове зафиксированы повреждения 6 многоквартирных домов, административно-производственного здания, производственного ангара, 2 складов, гражданского предприятия, гаража, хозяйственной постройки, кафе, кинотеатра, теннисных кортов, остановки общественного транспорта и 11 автомобилей. Кроме того, россияне трижды наносили удары по АЗС.

Как информировал мэр Игорь Терехов, в течение недели с 13 по 19 июля военные РФ нанесли 24 удара по Харькову. Взрывы раздавались в семи районах города. Один человек погиб, ещё 20 пострадали, среди них — двое детей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 18:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение недели с 13 по 19 июля российские военные нанесли удары по 83 населенным пунктам региона, включая Харьков. Погибли 11 человек, еще 151 житель пострадал.".