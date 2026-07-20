Новости Харькова — главное 20 июля: как прошла ночь

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07:10

Что запускали россияне по Харьковщине ночью

Тревога на Харьковщине звучала этой ночью трижды. В 23:31 регион «покраснел» из-за угрозы применения БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В 23:47 добавилась угроза баллистики, а уже в 23:49 российские беспилотники полетели в сторону Харькова. Отбой дали в 01:15. Еще одна тревога прозвучала в 02:44 – на областной центр вновь выдвинулись БпЛА.

В 02:41 с востока на Харьковщину полетели авиабомбы. Тревога длилась до 04:19, однако тихо было недолго. Уже в 04:25 ее возобновили – вновь из-за угрозы БпЛА. Отбой прозвучал уже утром – в 06:11. Но в 06:49 на область в очередной раз оккупанты выпустили беспилотники.