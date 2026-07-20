Затишье на Купянщине и активные бои на севере региона: ГШ о ситуации на фронте

Утром 20 июля Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 14 раз в районе Гоптовки, Лимана, Старицы и Прилипки.

На Купянском – боестолкновений не зафиксировали.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 222 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10 761 дрон-камикадзе и осуществил 3116 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян следующие: