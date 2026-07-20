Затишшя на Куп’янщині й активні бої на півночі: ГШ про ситуацію на фронті

Вранці 20 липня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 14 разів у районі Гоптівки, Лимана, Стариці та Приліпки.

На Куп’янському – боєзіткнень не зафіксували.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 761 дрон-камікадзе та здійснив 3116 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіян такі: