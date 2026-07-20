Прикордоннику з Харківщини обіцяли втечу до Молдови за $7000: подробиці

У передмісті Харкова правоохоронці затримали дніпрянина, який, за даними слідства, за $7000 намагався переправити прикордонника до Молдови.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: 23-річний мешканець Дніпра через телеграм організовував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Одним із тих, кому він запропонував свої «послуги», став співробітник прикордонної служби, який дислокувався у Куп’янському районі.

“За 7000 доларів фігурант пообіцяв вивезти його до Одеської області, звідки той мав пішки перетнути державний кордон поза пунктами пропуску та потрапити до Молдови. За словами підозрюваного, там чоловіка мали зустріти місцеві прикордонники та допомогти з оформленням статусу біженця”, – встановили правоохоронці.

16 липня фігурант зустрівся з «клієнтом» в одному з населених пунктів Чугуївського району і повіз за маршрутом, додали в прокуратурі. Проте недалеко: у передмісті Харкова його затримали. У чоловіка виявили обумовлену суму коштів, яку він отримав від прикордонника.

Дніпрянину повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає до дев’яти років тюрми, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.