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Понад пів тисячі кущів коноплі й маку знайшли у жителя Харківщини – НПУ

Суспільство 14:14   20.07.2026
Вікторія Яковенко
Понад пів тисячі кущів коноплі й маку знайшли у жителя Харківщини – НПУ

У Чугуївському районі правоохоронці вдома у місцевого мешканця вилучили понад пів тисячі кущів маку та коноплі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що отримали інформацію про те, що раніше судимий за наркотичні злочини мешканець району вирощує вдома наркотичні засоби.

“Поліцейські провели санкціонований обшук на території домоволодіння 48-річного чоловіка. На його присадибній ділянці правоохоронці виявили дбайливо оброблені кущі коноплі та маку загальною кількістю понад 540 штук”, – розповіли правоохоронці.

Усе вилучене копи направили на дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми. Розслідування триває.

кусты конопли нашли на Харьковщине

кусты конопли нашли на Харьковщине

кусты конопли нашли на Харьковщине

кусты конопли нашли на Харьковщине

кусты конопли нашли на Харьковщине

Нагадаємо, теплиці із 76 кущами конопель знайшли правоохоронці у селі Геніївка Чугуївського району, повідомляла Нацполіція.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі правоохоронці вдома у місцевого мешканця вилучили понад пів тисячі кущів маку та коноплі.".