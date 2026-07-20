Понад пів тисячі кущів коноплі й маку знайшли у жителя Харківщини – НПУ

У Чугуївському районі правоохоронці вдома у місцевого мешканця вилучили понад пів тисячі кущів маку та коноплі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що отримали інформацію про те, що раніше судимий за наркотичні злочини мешканець району вирощує вдома наркотичні засоби.

“Поліцейські провели санкціонований обшук на території домоволодіння 48-річного чоловіка. На його присадибній ділянці правоохоронці виявили дбайливо оброблені кущі коноплі та маку загальною кількістю понад 540 штук”, – розповіли правоохоронці.

Усе вилучене копи направили на дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми. Розслідування триває.

Нагадаємо, теплиці із 76 кущами конопель знайшли правоохоронці у селі Геніївка Чугуївського району, повідомляла Нацполіція.