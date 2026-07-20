24 «прильоти» по Харкову за тиждень: Терехов розповів, чим били військові РФ

Протягом тижня з 13 по 19 липня військові РФ завдали 24 ударів по Харкову. Вибухи лунали у семи районах міста. Одна людина загинула, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей, повідомив мер Ігор Терехов.

За даними департаменту надзвичайних ситуацій міськради, за тиждень у Харкові сирена лунала 62 рази, а повітряна тривога тривала майже 120 годин (119 годин 52 хвилини) — фактично п’ять діб із семи. Для атак росіяни застосували:

FPV-дрони – 12 (ще два — без детонації);

БпЛА типу “Шахед” – 5;

S-8000 “Бандероль” – 2;

Реактивний БпЛА типу “Шахед” – 1;

БпЛА типу “Молния” – 1;

КАБ – 1.

Мер зазначив, що більш як половину всіх обстрілів росіяни здійснили за допомогою FPV-дронів, два з яких не вибухнули. Під ударами були житлові будинки, підприємства, дороги, заправки, об’єкти критичної інфраструктури та паркові зони.

«Одним із найтяжчих став удар «бандероллю» по проїжджій частині минулої п’ятниці. Вибух стався фактично впритул до автівки, якою в той момент їхав чоловік. Він загинув», — нагадав Терехов.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 11 поранених залишаються в лікарні після ракетного удару дроном-ракетою “Бандероль” по терміналу “Нової пошти” під Харковом. Такі дані навів Руслан Врагов, керівник лікарні, куди ушпиталили постраждалих, у коментарі «Суспільному». Двоє пацієнтів перебувають у тяжкому стані, один — в украй тяжкому. “Приліт” у Новому Коротичі був у неділю. На місці загинули троє чоловіків, ще один невдовзі помер у лікарні. У «Новій пошті» зазначили, що троє загиблих – співробітники підприємства, один – водій компанії-перевізника.