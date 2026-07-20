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КАБи впали за 50 метрів: газовики потрапили під повторний удар по Дергачівщині

Події 12:27   20.07.2026
Вікторія Яковенко
КАБи впали за 50 метрів: газовики потрапили під повторний удар по Дергачівщині Фото: Харківська філія «Газмережі»

У Дергачівській громаді окупанти вдарили КАБами по аварійній бригаді газовиків, яка ліквідовувала витоки газу в будинках, пошкоджених через обстріли.

«Саме у той час, коли газовики почали працювати, ворог завдав повторного удару. КАБи впали у 50-ти м від співробітників екстреної служби 104. Хлопці, які понад чотири роки працюють в умовах бойових дій та обстрілів, мали миттєву реакцію та сховалися від ураження вибуховою хвилею, впавши на землю», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».

Аварійники не постраждали. А їхнє авто через вибух частково деформувало.

В компанії кажуть: це не перший удар по газовиках Харківщини. З початку року через ворожі атаки понад 20 одиниць спецтехніки зазнали пошкодження різного ступеня.

«Незважаючи на це, наші колеги залишаються на своїх робочих місцях. Цьогоріч газовики Харківщини понад 180 разів виїжджали на виклики, повʼязані із бойовими діями», – йдеться у повідомленні.

удар по газовикам на Харьковщине
Фото: Харківська філія «Газмережі»
удар по газовикам на Харьковщине
Фото: Харківська філія «Газмережі»

Нагадаємо, напередодні, 19 липня, близько 18:00 ворожий БпЛА вдарив по мешканцю селища Козача Лопань, повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. У 61-річного постраждалого діагностували вибухове поранення з ушкодженням м’яких тканин лівої гомілки та відкритий перелом лівої гомілки. Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 12:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді окупанти вдарили КАБами по аварійній бригаді газовиків, яка ліквідовувала витоки газу в будинках, пошкоджених через обстріли.".