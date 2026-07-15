Наслідки удару КАБ по Харкову: 8 постраждалих, руйнування (фото, відео)

Через атаку російського КАБу по Київському району Харкова постраждали 8 людей.

Вдень 15 липня російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Харків. Влучання сталося на території цивільного підприємства, повідомляє ДСНС.

Внаслідок удару постраждали мирні жителі: троє жінок і четверо чоловіків, повідомляє Нацполіція. Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували. Також поранений 16-річний хлопець, що згодом звернувся по медичну допомогу.

Унаслідок вибуху пошкоджені адміністративно-виробнича будівля, складські приміщення, ангар і цивільні автівки. Пожежа не виникла.