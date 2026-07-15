Последствия удара КАБ по Харькову: 8 пострадавших, разрушения (фото, видео)

Из-за атаки российского КАБ по Киевскому району Харькова пострадали 8 человек.

Днем 15 июля российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Харьков. Попадание произошло на территории гражданского предприятия, сообщает ГСЧС.

В результате удара пострадали мирные жители: три женщины и четверо мужчин, сообщила Нацполиция. Люди получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали. Также ранен 16-летний парень, впоследствии обратившийся за медицинской помощью.

В результате взрыва повреждены административно-производственное здание, складские помещения, ангар и гражданские автомобили. Пожар не возник.