Live

Последствия удара КАБ по Харькову: 8 пострадавших, разрушения (фото, видео)

Происшествия 18:59   15.07.2026
Оксана Якушко
Последствия удара КАБ по Харькову: 8 пострадавших, разрушения (фото, видео)

Из-за атаки российского КАБ по Киевскому району Харькова пострадали 8 человек.

Днем 15 июля российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Харьков. Попадание произошло на территории гражданского предприятия, сообщает ГСЧС.

В результате удара пострадали мирные жители: три женщины и четверо мужчин, сообщила Нацполиция. Люди получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали. Также ранен 16-летний парень, впоследствии обратившийся за медицинской помощью.

В результате взрыва повреждены административно-производственное здание, складские помещения, ангар и гражданские автомобили. Пожар не возник.

Читайте также: Первые минуты после удара FPV-дрона: как спасали квартиру в Харькове (видео) 

 

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Взрыв в Харькове: по городу ударил КАБ, пострадавшие (дополняется)
Взрыв в Харькове: по городу ударил КАБ, пострадавшие (дополняется)
15.07.2026, 17:59
Дроны атакуют дома в Харькове: что известно о последствиях (дополнено)
Дроны атакуют дома в Харькове: что известно о последствиях (дополнено)
15.07.2026, 16:49
Новости Харькова — главное 15 июля: БпЛА и КАБ атаковали город
Новости Харькова — главное 15 июля: БпЛА и КАБ атаковали город
15.07.2026, 19:23
Машовец: ситуация на Купянщине ухудшается, но у ВСУ может появиться шанс
Машовец: ситуация на Купянщине ухудшается, но у ВСУ может появиться шанс
15.07.2026, 09:55
В Харькове подорожала гречка, что с ценами на яйца: анализ мэрии
В Харькове подорожала гречка, что с ценами на яйца: анализ мэрии
15.07.2026, 14:45
Наконец-то без дождей. Прогноз погоды на 16 июля в Харькове и области
Наконец-то без дождей. Прогноз погоды на 16 июля в Харькове и области
15.07.2026, 20:11

Новости по теме:

15.07.2026
16 июля запретят движение транспорта в центре Харькова
15.07.2026
Первые минуты после удара FPV-дрона: как спасали квартиру в Харькове (видео)
15.07.2026
Взрыв в Харькове: по городу ударил КАБ, пострадавшие (дополняется)
15.07.2026
«Я поклонник трамвая»: Терехов о судьбе транспорта в Харькове
15.07.2026
Сколько домов в Харькове оставались без газа после ударов РФ в июне


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Последствия удара КАБ по Харькову: 8 пострадавших, разрушения (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 18:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за атаки российского КАБ по Киевскому району Харькова пострадали 8 человек. Днем 15 июля российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой…".