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Наконец-то без дождей. Прогноз погоды на 16 июля в Харькове и области

Погода 20:11   15.07.2026
Оксана Якушко
Наконец-то без дождей. Прогноз погоды на 16 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 16 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области день наконец-то пройдет без существенных осадков. Погоду на протяжении суток прогнозируют облачную с прояснениями 🌥.
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 14 до 19°, днем ​​от 24 до 29°.

В Харькове день также пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 16 – 18°, днем ​​столбик термометра поднимется до 26 – 28°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 20:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на четверг, 16 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".