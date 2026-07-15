Наконец-то без дождей. Прогноз погоды на 16 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 16 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области день наконец-то пройдет без существенных осадков. Погоду на протяжении суток прогнозируют облачную с прояснениями 🌥.

Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 14 до 19°, днем ​​от 24 до 29°.

В Харькове день также пройдет без осадков.

Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 16 – 18°, днем ​​столбик термометра поднимется до 26 – 28°.