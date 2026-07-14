Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 15 июля в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 15 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области ночью местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈.
Днем возможны кратковременный дождь 🌧, гроза ⛈. Ночью и утром ожидают туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м. В течение дня будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют северный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем от 23 до 28°.
В Харькове ночь пройдет без осадков. Днем прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза ⛈.
Ночью и утром ожидают туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м.
Ветер будет северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 15 – 17°, днем воздух прогреется до 25 – 27°.