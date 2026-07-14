Live

Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 15 июля в Харькове и области

Погода 21:33   14.07.2026
Оксана Якушко
Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 15 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 15 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночью местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈.
Днем возможны кратковременный дождь 🌧, гроза ⛈. Ночью и утром ожидают туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м. В течение дня будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют северный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 23 до 28°.

В Харькове ночь пройдет без осадков. Днем прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза ⛈.
Ночью и утром ожидают туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м.
Ветер будет северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 15 – 17°, днем ​​воздух прогреется до 25 – 27°.

Читайте также: Терехов рассказал, о чем накануне говорили с президентом Зеленским

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Харьков атаковали БпЛА: «прилет» возле АЗС, попадание в квартиру (дополнено)
Харьков атаковали БпЛА: «прилет» возле АЗС, попадание в квартиру (дополнено)
14.07.2026, 20:58
Новости Харькова — главное 14 июля: удар «Бандероли», БпЛА влетел в квартиру
Новости Харькова — главное 14 июля: удар «Бандероли», БпЛА влетел в квартиру
14.07.2026, 22:03
Дрон-ракета «Бандероль» ударила по Харькову – что известно (дополнено)
Дрон-ракета «Бандероль» ударила по Харькову – что известно (дополнено)
14.07.2026, 10:28
В среду в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
В среду в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
14.07.2026, 14:04
В Богодухове горели автобусы, в Солоницевке «прилетело» по дому: чем атаковали
В Богодухове горели автобусы, в Солоницевке «прилетело» по дому: чем атаковали
14.07.2026, 08:43
В Немышлянском районе в пожаре пострадал мужчина – подробности от ГСЧС
В Немышлянском районе в пожаре пострадал мужчина – подробности от ГСЧС
14.07.2026, 09:47

Новости по теме:

13.07.2026
Днем небольшой дождь и гроза. Прогноз погоды 14 июля в Харькове и области
10.07.2026
Днем дождь и гроза. Прогноз погоды на 11 июля в Харькове и области
03.07.2026
Ливень, гроза и град. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области
02.07.2026
Будет парилка: прогноз погоды в Харькове и области на 3 июля
01.07.2026
Жара наступает. Прогноз погоды на 2 июля в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 15 июля в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 21:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 15 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".