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Погиб мужчина из-за удара БпЛА по гражданскому авто на Харьковщине

Происшествия 21:51   14.07.2026
Оксана Якушко
Погиб мужчина из-за удара БпЛА по гражданскому авто на Харьковщине

Российский БпЛА атаковал автомобиль вечером 14 июля на автодороге Золочев — Максимовка возле села Березовка Богодуховского района.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Российский БпЛА, предварительно типа «Молния», попал в гражданский автомобиль Peugeot. В результате попадания погиб 61-летний водитель.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 14 июля около 16:15 российские военные нанесли удар FPV-дроном по многоквартирному дому в Шевченковском районе Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура. Ранение получил 63-летний мужчина. В момент атаки он находился на улице возле дома.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 21:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА атаковал автомобиль вечером 14 июля на автодороге Золочев — Максимовка возле села Березовка Богодуховского района.".