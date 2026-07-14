Погиб мужчина из-за удара БпЛА по гражданскому авто на Харьковщине

Российский БпЛА атаковал автомобиль вечером 14 июля на автодороге Золочев — Максимовка возле села Березовка Богодуховского района.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Российский БпЛА, предварительно типа «Молния», попал в гражданский автомобиль Peugeot. В результате попадания погиб 61-летний водитель.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 14 июля около 16:15 российские военные нанесли удар FPV-дроном по многоквартирному дому в Шевченковском районе Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура. Ранение получил 63-летний мужчина. В момент атаки он находился на улице возле дома.