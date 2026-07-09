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БпЛА повредил магазин и Новую почту на Харьковщине: пострадали три человека

Происшествия 19:15   09.07.2026
Елена Нагорная
БпЛА повредил магазин и Новую почту на Харьковщине: пострадали три человека

Три человека пострадали в результате удара беспилотника по центру поселка Краснокутск Богодуховского района днём 9 июля.

Российские военные направили ударный БпЛА на здание магазина, где после попадания вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Помимо полностью сгоревшего здания, взрывной волной и обломками были повреждены расположенные рядом помещения других торговых заведений и здание почтового отделения.

Как сообщала МГ «Объектив», автомобиль с гражданскими обстреляли российские военные в поселке Золочев 9 июля. Ранения получил 28-летний мужчина. Кроме того, острый шок от пережитого обстрела испытали две женщины в возрасте 67 и 25 лет, а также 5-месячная девочка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 19:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека пострадали в результате удара беспилотника по центру поселка Краснокутск Богодуховского района днём 9 июля.".