БпЛА повредил магазин и Новую почту на Харьковщине: пострадали три человека

Три человека пострадали в результате удара беспилотника по центру поселка Краснокутск Богодуховского района днём 9 июля.

Российские военные направили ударный БпЛА на здание магазина, где после попадания вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Помимо полностью сгоревшего здания, взрывной волной и обломками были повреждены расположенные рядом помещения других торговых заведений и здание почтового отделения.

Как сообщала МГ «Объектив», автомобиль с гражданскими обстреляли российские военные в поселке Золочев 9 июля. Ранения получил 28-летний мужчина. Кроме того, острый шок от пережитого обстрела испытали две женщины в возрасте 67 и 25 лет, а также 5-месячная девочка.