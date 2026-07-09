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Нельзя бесконечно закрывать глаза на бусификацию — Терехов о событии во Львове

Политика 15:38   09.07.2026
Виктория Яковенко
Нельзя бесконечно закрывать глаза на бусификацию — Терехов о событии во Львове Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на инцидент, произошедший во Львове накануне. Он считает, что столкновения с представителями ТЦК не должны становиться нормой, но нельзя бесконечно закрывать глаза на «бусификацию».

«Я хочу сказать очень ясно: украинцы готовы защищать свое государство. Харьков это доказывает каждый день. Наши люди служат, работают под обстрелами, спасают, лечат, восстанавливают город после ударов. Мы все понимаем, что без армии не будет Украины. Но готовность защищать страну не означает готовность мириться с произволом, унижением, избиениями, незаконными содержаниями или ситуациями, когда человека фактически лишают права быть услышанным. Это не вопрос «против мобилизации». Это вопрос доверия к государству», — пишет мэр.

По его мнению, ответственность за это доверие сегодня лежит, в частности, на Министерстве обороны. Терехов считает, что именно оно должно обеспечить, чтобы система ТЦК работала законно, прозрачно и по-человечески.

«Задача реформировать ТЦК была поставлена ​​уже полгода назад, и общество имеет право видеть не заявления о намерениях, а реальные изменения. Ибо нельзя бесконечно объяснять людям, что «так сложилось», закрывать глаза на «бусификацию», нельзя требовать от гражданина уважения к государству, когда само государство не гарантирует ему уважение его прав и достоинства. Мобилизация нужна. Но она должна быть справедлива. Врачебные комиссии должны принимать честные решения, а не штамповать выводы. Распределение военнообязанных должно быть понятно. Действия представителей ТЦК должны соответствовать закону, а не логике силы. Человек должен понимать, что происходит, какие у него права и какие решения по нему принимаются», — подчеркивает городской голова.

Терехов также отметил, что такой конфликт как во Львове – это подарок для российской пропаганды.

«Враг хочет показать, что украинцы воюют не только с ним, но и между собой. Мы не имеем права давать ему такие кадры. Поэтому ответ должен быть не в наказании людей как способе «закрыть тему». Ответ должен быть в реальной реформе системы. Мобилизация – это обязанность государства и гражданина. Но достоинство человека и уважение его прав – это тоже основа государства. И одно не может отменять другое», — подытожил Терехов.

Напомним, 8 июля вечером во Львове произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП, проводивших мероприятия по оповещению. Видео инцидента сразу «разлетелось» в пабликах. На нем видно, как толпа переворачивает служебный автомобиль. На событие уже отреагировали в Офисе президента, Минобороны и Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 15:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на инцидент, произошедший во Львове накануне. ".