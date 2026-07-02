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Нападение на ТЦК в Харькове: у потерпевшего нет претензий, «интересный момент»

Общество 15:25   02.07.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Нападение на ТЦК в Харькове: у потерпевшего нет претензий, «интересный момент»

Сегодня, 2 июля, состоялось подготовительное судебное заседание по делу о нападении на сотрудника ТЦК в Харькове, которое произошло 6 апреля.

Как сообщил МГ «Объектив» адвокат подозреваемого Дмитрий Циплицкий, прокурор просил перейти к рассмотрению дела по существу. Фигурант – 56-летний Руслан Галимзанов не возражал.

«От потерпевшего прокурор предоставил заявления, где он просит рассматривать судебное дело, проводить в том числе и подготовительное заседание и заседание по сути без его участия. Написал, что не имеет претензий к обвиняемому и просит принять решение в случае признания виновным, что не связано с лишением свободы. Так, в оригиналах заявлений и написано», — отметил Цыплицкий.

Подготовительное производство закрыли, продолжает адвокат. Дело, по сути, начнут рассматривать в начале августа.

«Интересный момент. Сегодня увидел, что тот самый Слободской суд, который сейчас и судит Галимзанова, 9 июня привлек к административной ответственности одного из ТЦК-шников, имеющего статус свидетеля в этом производстве. Почему привлек к ответственности? Поскольку в ходе досудебного расследования, когда следователи запросили запись с бодикамер, ТЦК-шники сообщили, что таких записей нет. Когда следователи обратились в ТЦК с запросом: «Выдавались ли такие камеры старшему этой группы оповещения?», сообщили: «Да, выдавалась камера, она в исправном состоянии», — рассказал Цыплицкий.

По его словам, следователи инициировали перед ТЦК проведение служебного расследования. В результате которого составили административный протокол и направили касательно своего сотрудника за то, что он не использовал эту бодикамеру.

«Его привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 17 тысяч гривен», — добавил адвокат.

Напомним, 8 апреля под круглосуточный домашний арест отправил Слободской райсуд Харькова 56-летнего Руслана Галимзанова, ранившего сотрудника ТЦК. Адвокат настаивает, что группа оповещения «охотилась» на его клиента, а потерпевший бежал за мужчиной не менее 800 метров. Прокурор утверждает, что подозреваемый знал, что перед ним сотрудники ТЦК и нанес одному из военнослужащих ножевое ранение для избежания мобилизации.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 2 июля, состоялось подготовительное судебное заседание по делу о нападении на сотрудника ТЦК в Харькове, которое произошло 6 апреля.".