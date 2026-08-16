«Важно для послевоенного восстановления» — Терехов про индустриальный парк

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поделился видением перспектив создания в городе индустриального парка.

«И реально, и нужно развивать индустриальные парки. Еще до войны мы уже начали работать над этим. И в Харькове мы выделили земельный участок», — сказал городской голова.

Он считает, что в прифронтовых городах и громадах индустриальные парки могут стать точками роста и способствовать послевоенному восстановлению и работе бизнеса уже сейчас.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Очень важно, когда город предоставит быстро (подчеркиваю: быстро), земельный участок, подведет туда необходимые коммуникации, сделает дороги. Со своей стороны предприниматели будут привлекать инвестиции, строить то или иное производство, а государство будет работать над тем, чтобы снизить налоги для индустриальных парков», — объяснил Терехов.

В целом он заявил, что бизнес прифронтовых территорий, а также тот, который релоцировался, нуждается в поддержке на государственном уровне, и для этого необходима государственная программа.