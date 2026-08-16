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“Важливо для повоєнного відновлення” – Терехов про індустріальний парк

Економіка 15:22   16.08.2026
Оксана Горун
“Важливо для повоєнного відновлення” – Терехов про індустріальний парк Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону поділився баченням перспектив створення в місті індустріального парку.

“І реально, і необхідно розвивати індустріальні парки. Ще до війни ми вже почали працювати над цим. І в Харкові ми виділили земельну ділянку”, – сказав міський голова.

Він вважає, що у прифронтових містах і громадах індустріальні парки можуть стати точками зростання та сприяти повоєнному відновленню та роботі бізнесу вже зараз.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Дуже важливо, коли місто надасть швидко (наголошую: швидко), земельну ділянку, підведе туди необхідні комунікації, зробить дороги. Зі свого боку підприємці залучатимуть інвестиції, будуватимуть те чи інше виробництво, а держава працюватиме над тим, щоб знизити податки для індустріальних парків”, – пояснив Терехов.

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Загалом він заявив, що бізнес прифронтових територій, а також той, що релокувався, потребує підтримки на державному рівні, і для цього потрібна державна програма.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 15:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону поділився баченням перспектив створення в місті індустріального парку".