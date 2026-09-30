Харків’янина підозрюють у “зливі” інформації про дислокацію ЗСУ в місті

Спікер Служби безпеки України у Харківській області Владислав Абдула розповів, що харків’янина підозрюють у роботі на ворога. Зокрема, за версією силовиків, ймовірний зрадник міг поширювати інформацію про місця дислокації ЗСУ в обласному центрі.

Фігурант справи – 42-річний харків’янин. У СБУ встановили, що у вересні минулого року він почав викладати фото та відео, на яких зафіксовані місця дислокації українських захисників. А для поширення такої інформації підозрюваний використав особистий обліковий запис і публікував матеріали в чаті телеграм-каналу

“Зокрема, він розміщував світлини місцевості поблизу однієї з громад Харківщини, де на той час перебували особовий склад, військова техніка та озброєння Сил оборони. До фотографій фігурант додавав коментарі, які дозволяли ідентифікувати місце перебування українських захисників“, – встановили правоохоронці.

Проте силовики вчасно зреагували та убезпечили місця дислокації та маршрутів переміщення особового складу та військової техніки.

“На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ та інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану)“, – додали в СБУ.

Тепер чоловіку загрожу до восьми років вʼязниці.