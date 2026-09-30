Заморозки йдуть на Харківщину – якими будуть перші дні жовтня

Український гідрометеорологічний центр повідомив, якими будуть перші дні жовтня. За прогнозами синоптиків, вже найближчими днями в країні очікуються заморозки.

Так, 1 – 3 жовтня опадів не очікується. Лише 1 жовтня у Приазов’ї та в Криму пройде короткочасний дощ. А ось уже 2 – 3 жовтня у більшості областей розпочнуться заморозки.

Вночі 1 – 3 жовтня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській; 2 жовтня й у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях; 3 жовтня й у південній частині очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, передають у ДСНС України.

Зважаючи на це, в Україні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

“Наголошуємо, що погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини”, – попередили мешканців.

При цьому дні в Україні ще будуть теплими – до +14-21°.