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Заморозки йдуть на Харківщину – якими будуть перші дні жовтня

Погода 16:15   30.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Заморозки йдуть на Харківщину – якими будуть перші дні жовтня

Український гідрометеорологічний центр повідомив, якими будуть перші дні жовтня. За прогнозами синоптиків, вже найближчими днями в країні очікуються заморозки.

Так, 1 – 3 жовтня опадів не очікується. Лише 1 жовтня у Приазов’ї та в Криму пройде короткочасний дощ. А ось уже 2 – 3 жовтня у більшості областей розпочнуться заморозки.

Вночі 1 – 3 жовтня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській; 2 жовтня й у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях; 3 жовтня й у південній частині очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, передають у ДСНС України.

Зважаючи на це, в Україні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

“Наголошуємо, що погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини”, – попередили мешканців.

При цьому дні в Україні ще будуть теплими – до +14-21°.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 16:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український гідрометеорологічний центр повідомив, якими будуть перші дні жовтня.".